Sınıf tekrarı ve devamsızlıkta öğrenciye af mı geliyor? Bakan Tekin son noktayı koydu

Kaynak: KARAR
Sınıf tekrarı ve devamsızlıkta öğrenciye af mı geliyor? Bakan Tekin son noktayı koydu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınıf tekrarı ve devamsızlık affıyla ilgili aldıkları karar konusunda taviz vermeyeceklerini belirterek, “Eğitimde disiplin ve istikrar şarttır" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlık yöneticileri ve 81 ilin milli eğitim müdürüyle Gölbaşı Mogan MTAL Uygulama Oteli'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

"SINIF TEKRARI VE DEVAMSIZLIK AFFI KONUSUNDA TACİZ VERMEYECEĞİZ”

Burada konuşan Tekin, "Sınıf tekrarı ve devamsızlık affı konusunda taciz vermeyeceğiz. Eğitimde disiplin ve istikrar şarttır" ifadelerini kullandı. Deprem bölgesindeki eğitim kurumlarının yeniden inşası için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Tekin "Mevzuatta yapılacak değişikliklerle eğitim sistemimizi daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

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“ÖĞRETMEN ATAMALARI İHTİYAÇ VE ÖNCELİKLERE GÖRE AÇILACAK”

Öğretmen atamalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Tekin, ihtiyaç ve önceliklere göre atama yapılacağını duyurdu. Eğitimde dijital dönüşüme teşvik ettiklerini söyleyen Tekin, mesleki eğitime daha fazla önem vererek gençleri iş günü piyasasına hazır hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN ÖĞRENCİYE TAKDİR YA DA TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLMEYECEK

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 yönetmeliğine göre birinci dönemde yapılan devamsızlık süresi, ikinci dönemde sıfırlanmaz ve tüm sene boyunca devam eder. Devamsızlık süresi tüm bir seneyi kapsar. Yapılan düzenlemeye göre, başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyecek.

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Devamsızlık süresi özürsüz 10 gün olarak belirlenirken, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak ailelerine iletilir.

Ayrıca, devamsızlık süresi 10 günü ve toplamda 30 günü aşan öğrenciler ise ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak.

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