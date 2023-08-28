Sınır hattında 8 kilo 62 gram metamfetamin ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Van'da hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 8 kilo 62 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

KAYNAK: DHA
Sınır hattında 8 kilo 62 gram metamfetamin ele geçirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ediyor. Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 8 kilo 62 gram metamfetamin ele geçirildi" denildi.

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