Sınır kapılarında oluşacak yoğunluğa karşı tedbirler arttırıldı

Kaynak: İHA
Sınır kapılarında oluşacak yoğunluğa karşı tedbirler arttırıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşacak yoğunlukla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin batıya açılan en büyük sınır kapılarından biri olan Kapıkule'de Kurban Bayramı ve gurbetçi sezonu dolayısıyla tedbirlerin arttırıldığını belirten Vali Sezer, gümrük ve emniyet personelinin mesai saatlerinin 24 saate çıkarıldığını söyledi.

Vali Sezer, yaptığı açıklamada, Kapıkule Sınır Kapısı'nda alınan tedbirleri yerinde incelediklerini ve oluşacak yoğunluğa karşı tüm hazırlıkların yapıldığını dile getirdi. Hem bayram tatili hem de gurbetçi sezonunun başlamasıyla sınır kapılarında alınan trafik tedbirlerini görmek üzere ziyarette bulunduklarını belirten Sezer, vatandaşların giriş-çıkışlarını kolaylaştırmak için personel sayısının arttırıldığını ifade etti.

Kurban Bayramı süresince gümrük kapılarında 622 gümrük personeli ve 190 emniyet personelinin görev yapacağını vurgulayan Vali Sezer, bu personelin 24 saat boyunca trafik ve ziyaretçi akışını kesmeden hizmet vereceğini dile getirdi. Ayrıca, sınır kapılarında yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların trafik kurallarına uyması çağrısında bulundu.

Vali Sezer ayrıca, geçişlerin seri şekilde gerçekleşmesi için her türlü tedbirin alındığını belirtti. Bu kapsamda Bulgaristan tarafıyla yapılan görüşmelerin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Son olarak, trafik denetimlerinin Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da artarak devam edeceğini ifade etti ve bu dönemde trafik kazalarının yaşanmamasını temenni etti.

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