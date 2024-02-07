Sinir krizi geçiren genç balkondan tencere, bıçak fırlattı

Kaynak: İHA
Sinir krizi geçiren genç balkondan tencere, bıçak fırlattı
Isparta’da sinir krizi geçiren alkollü şahıs, evinin balkonundan polis ekiplerine tencere, tava ve bıçak fırlattı.

Isparta’da merkeze bağlı Batıkent Mahallesi’nde yer alan bulunan bir binanın ikinci katında yaşayan Ömer Faruk G. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi.

Evinin balkonuna çıkan 22 yaşındaki genç, elinde bulunan kesici aletle intihara teşebbüs etti .

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerini karşısında gören şahıs, ekiplere balkondan bıçak, tencere ve tavalar fırlattı.

Ömer Faruk G.’nin psikiyatrik ilaçlar kullandığı ve alkollü olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından ikna edilerek balkondan indirilen genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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