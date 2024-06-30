Sınırda bıçaklanan asker öldü

Askerin ölümü Polonyalı yetkililerin, Rusya'nın müttefiki Minsk yönetimi ile NATO'nun doğu kanadını istikrarsızlaştırmak için yürüttüğü ve Polonya'nın "hibrid savaş" olarak adlandırdığı savaşta, Belarus güçleri tarafından kışkırtılan göçmenlerin sınır savunmasını aşmaya çalıştığı sınırı kontrol etme mücadelesini gözler önüne seriyor.

Başbakan Donald Tusk konu hakkında yaptığı açıklamada "Mateusz genç bir askerdi. Polonya Cumhuriyeti'nin sınırlarını savunmak için hayatını verdi. Anavatan ve yurttaşlar bu fedakarlığı unutmayacaktır" diye konuştu.

Polonya, normalde Varşova'da konuşlu olan 1. Zırhlı Tugay'da görev yapan askere yönelik saldırıdan sorumlu kişinin Belarus tarafından teslim edilmesini talep edeceğini söyledi. Polonya, Minsk'in AB'ye giriş sözü vererek göçmenleri uçurmaya başladığı 2021 yılından bu yana Belarus sınırındaki askeri ve polis varlığını arttırdı.

Tusk hükümeti, mültecilerin Polonya'ya sığınma talebinde bulunmalarını engellemek için yasadışı "geri itmeler" kullanan önceki Hukuk ve Adalet yönetiminin tartışmalı politikasını özünde devam ettirdi. Önceki kışlar boyunca bazen Polonya'ya ilerlemelerine bazen de Belarus'a geri dönmelerine izin verilmeyen onlarca mülteci sınırda maruz kalma ve diğer nedenlerle hayatını kaybetti.

Askerin ölümü, Polonya'nın 9 Haziran'da Avrupa seçimlerinde oy kullanacak olması nedeniyle Tusk hükümeti için olabilecek en kötü zamanda gerçekleşti.

Hükümet, birkaç hafta önce sınırda bir grup göçmenin Belarus'tan Polonya'ya geçmesini engellemek için uyarı ateşi açtıktan sonra üç askerin gözaltına alındığına dair haberler nedeniyle muhalefetin saldırılarıyla karşı karşıya.

Onet adlı Polonya haber sitesine göre savcılık, askerlerin silah kullanımına ilişkin düzenlemeleri ihlal ettiğini iddia ediyor.

Raporun yayınlanması Tusk ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'i savunmaya geçirdi ve göçmen kriziyle mücadele eden askerleri desteklememekle suçlandılar.

Bu gece yarısı sona erecek olan seçim kampanyasında Tusk, seçimleri "AB'de güvenli bir Polonya" ile Rus provokasyonlarına ve en kötü senaryoda saldırılarına karşı savunmasız bir Polonya arasında bir seçim olarak lanse etti.

Tusk hükümeti kısa bir süre önce Polonya'nın Belarus ve Rusya ile olan sınırlarını önümüzdeki birkaç yıl içinde 10 milyar PLN (2.4 milyar Avro) karşılığında güçlendirmeyi planladığını açıkladı. Polonya ve diğer doğudaki AB üyeleri, Rusya'nın Ukrayna'da üstün gelmesi halinde sıranın kendilerine gelmesinden endişe ediyor.

Önümüzdeki günlerde Polonya-Belarus sınırının en hassas bölümü boyunca bir yasak bölgenin de devreye girmesi bekleniyor.