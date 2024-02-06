Sınırda Bulgar polisi öldüren sanığa müebbet hapis

Kaynak: DHA
Sınırda Bulgar polisi öldüren sanığa müebbet hapis
Edirne’nin Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında, sınır bölgesinde açılan ateş sonucu Bulgar polisi Petır Dimitrov Bıçvarov’un (33) öldüğü olaya ilişkin görülen davada, tutuklu sanık Engin Erguvan (36), müebbet ve 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 7 Kasım 2022’de Bulgaristan sınırındaki Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında, Küçünlü köyü ile karşısında kalan Elhova’ya bağlı Golyam Dervent köyü sınırında meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Engin Erguvan ve kardeşi Mustafa Erguvan bölgeden geçtiği sırada, Bulgar sınır görevlileri tarafından fark edildi. Kardeşler, sınır görevlilerine av tüfeğiyle ateş etti. Başından vurulan Bulgar sınır polisi Petır Dimitrov Bıçvarov öldü, yanında görevli olan asker Raşko Raşkov ise yara almadan kurtuldu. Bulgar görevlilerin de ateşle karşılık verdiği olay sonrası kaçan Engin ve Mustafa Erguvan, kısa süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Engin Erguvan, ilk ifadesinde silahı kendisinin ateşlediğini belirtip, kardeşinin ise bir suçu olmadığını söyledi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Engin Erguvan tutuklandı, kardeşi Mustafa Erguvan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Sanıklar hakkında Edirne 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşması görüldü. Bulgaristan Sınır Polisi Müdür Yardımcısı Petar Cigov’un da takip ettiği duruşmaya, ölen Petır Dimitrov Bıçvarov’un annesi Keranka Nikolova Bıçvarov ve babası Dimitar Georgiev Bıçvarov ile ailenin avukatı, olaydan yara almadan kurtulan Raşko Raşkov, tutuklu sanık Engin Erguvan ile tutuksuz yargılanan kardeşi Mustafa Erguvan ve avukatları katıldı.

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KASTEN ÖLDÜRMEKTEN MÜEBBET HAPİS ALDI

Duruşmada hakim, ölen aile ve avukatları ile tutuklu sanık Engin Erguvan ve avukatlarına son sözlerini sordu. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanık Engin Erguvan’a Bulgar Polisi Dimitrov Bıçvarov’u kasten öldürme suçundan müebbet, Bulgar Polisi Petır Dimitrov Bıçvarov’u yaralama suçundan ise 12,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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