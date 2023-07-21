Sınırda FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Yunanistan sınırında yasa dışı geçiş yapmak çalışan 8'i FETÖ üyesi 9 kişi yakalanarak, gözaltına alındı

KAYNAK: AA
Sınırda FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 9 kişinin yakalandığı belirtildi.

Yapılan incelemelerde yakalananlardan 8'inin terör örgütü FETÖ üyesi olduğu tespit edildi.

Edirne'de bir haftada 23 terör örgütü üyesi sınırda yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 23 terör örgütü mensubu yakalandı.

Zanlılardan birinin PKK, 22'sinin FETÖ üyeliği suçundan arandığı belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

hudut-kakak333.jpg

Öne Çıkanlar
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Son Haberler
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye ceza çağrısı: Yönetmeliği uygulayın Spor
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye ceza çağrısı: Yönetmeliği uygulayın
Strasbourg Beşiktaş'a Sahi Dion ile cevap verdi Spor
Strasbourg Beşiktaş'a Sahi Dion ile cevap verdi
Uzmanından KOAH hastalarına yayla uyarısı Sağlık
Uzmanından KOAH hastalarına yayla uyarısı
Eldeki uyuşma neyin habercisi Sağlık
Eldeki uyuşma neyin habercisi
Emre Ulaş'tan halkın hislerine tercüman olan zam karikatürü Güncel
Emre Ulaş'tan halkın hislerine tercüman olan zam karikatürü
Trans birey, kadınlar tarafından öldüresiye dövüldü Güncel
Trans birey, kadınlar tarafından öldüresiye dövüldü
Müzik efsanesi Tony Bennett hayatını kaybetti Magazin
Müzik efsanesi Tony Bennett hayatını kaybetti