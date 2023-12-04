Sınırda PKK/PYD'li terörist yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınır hattında istihbarat çalışması yapan ekipler, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye geçmeye hazırlandığını tespit etti.

GEÇİŞ NOKTASI BELİRLENDİ

Bunun üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı ve teröristin geçiş noktası belirlendi. Ekipler, teröristi sınır hattında etkisiz hale getirdi.

KİMLİĞİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Teröristin üzerinde, terör örgütü PKK/PYD'ye ait olduğu değerlendirilen bir sırt çantası, bir kalaşnikof tüfek, iki şarjör, 60 fişek, bir el bombası, bir el telsizi, bir pusula, bir harita, bir bıçak ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Kimliği ise henüz açıklanmayan teröristin, terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'deki yapılanmasında yer aldığı ve Türkiye'ye yönelik eylem planladığı iddia edildi.