Sınırda PKK/PYD'li terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında, terör örgütü PKK/PYD'ye mensup bir terörist güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Teröristin, Suriye'den Türkiye'ye sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.

KAYNAK: AA
Sınırda PKK/PYD'li terörist yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınır hattında istihbarat çalışması yapan ekipler, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye geçmeye hazırlandığını tespit etti.

GEÇİŞ NOKTASI BELİRLENDİ

Bunun üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı ve teröristin geçiş noktası belirlendi. Ekipler, teröristi sınır hattında etkisiz hale getirdi.

KİMLİĞİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Teröristin üzerinde, terör örgütü PKK/PYD'ye ait olduğu değerlendirilen bir sırt çantası, bir kalaşnikof tüfek, iki şarjör, 60 fişek, bir el bombası, bir el telsizi, bir pusula, bir harita, bir bıçak ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Kimliği ise henüz açıklanmayan teröristin, terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'deki yapılanmasında yer aldığı ve Türkiye'ye yönelik eylem planladığı iddia edildi.

İlgili Haberler
MSB: Sınırda 1'i FETÖ'cü 2 kişi yakalandı
MSB: Sınırda 1'i FETÖ'cü 2 kişi yakalandı
Sınırda kaçak altın ele geçirildi
Sınırda kaçak altın ele geçirildi
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son Haberler
Kuryeye çarpıp serbest bırakılan diplomat Meclis gündeminde. İlk Yeniçağ gündeme getirmişti Gündem
Kuryeye çarpıp serbest bırakılan diplomat Meclis gündeminde. İlk Yeniçağ gündeme getirmişti
Erdoğan, Katar’da Gündem
Erdoğan, Katar’da
Gün içinde aklımızdan kaç bin düşünce geçer Sağlık
Gün içinde aklımızdan kaç bin düşünce geçer
Öyle yiyorsanız hastanelik ediyor Sağlık
Öyle yiyorsanız hastanelik ediyor
Ölümlü Dünya 2 filmi daha vizyona girmeden rekor kırdı Magazin
Ölümlü Dünya 2 filmi daha vizyona girmeden rekor kırdı
Boyun kanseri nedir Sağlık
Boyun kanseri nedir