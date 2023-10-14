Sınırda yakalanan teröristler Yeşil Sol Partili vekilin aracından çıktı

Editör: Ayşe Memiş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından gündem olacak bir paylaşım yaptı. Yerlikaya, sınır ötesine kaçmaya çalışan bir terörist ve terör örgütüne katılacağı değerlendirilen bir kişinin yakalandığını duyurdu.



Bakan Yerlikaya, ''Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ üyesi terörist ve 1 BTÖ’ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs yakalanarak tutuklandı.'' ifadelerini kullandı.

YEŞİL SOL PARTİLİ VEKİLİN ARACIYLA GELMİŞLER

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

BTÖ’nün kırsal kadrosuna katılım yapacağı değerlendirilen her iki şahsın da kimlikleri ve arkasındaki iş birlikçileri tespit edildi. BTÖ Mensubu terörist Hazal Karabey ve BTÖ’ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs ise R.T. PTS kayıtları ve KGYS kameralarında yapılan kontrollerde ise:

Her iki şahsı da Ağrı’ya getiren aracın, HDP adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu; Tutuklanan şahısları, söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin getirdiği tespit edildi Şoför Y. N. tutuklandı. Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.