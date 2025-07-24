Sınırdaki binlerce askeri işaret etti: Burnumuzun dibindeki tehlike

İktidar ve ortağı, terörün bitirileceği iddiası ile başlattığı yeni çözüm sürecinde son olarak terör örgütü PKK, sözde silahları bıraktı. "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni sürece yönelik TBMM'de bazı yasal düzenlemelerin yapılması gündede.

Sürecin tüm açıklık ile yürütülmemesine tepkiler sürerken bir başka tehlikeye ise on yıllardır göz yumuluyor.

BİNLERCE ASKER, ÇOK SAYIDA ÜS

Komşu ülke Yunanistan, Ege Denizi'nde İzmir, Aydın ve Muğla il sınırında bulunan 20 Türk adası ve 2 Türk kayalığını işgal ediyor. İşgal altındaki topraklara ise 6 bin Yunan askeri ve 10 binden fazla Yunan vatandaşı yerleştirilirken 8 Kara Üssü, 4 Deniz Üssü ve 2 Helikopter Üssü kuruldu.

"TÜRK KARASULARI İÇİNDE YUNAN BAYRAĞI"

Lozan Antlaşması’nın 102. yıl dönümü vesilesi ile Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kutlu Parti, Güvenlik Politikaları ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Millî Savunma Bakanlığı Eski Genel Sekreteri Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, "Burnumuzun dibinde, Çeşme’den çıplak gözle görülen, sahillerimize 3,5 deniz mili uzaklıkta ve 6 Millik Türk Karasuları içinde olan İzmir Koyun Adası’nda Yunan bayrağı dalgalanıyor ve üzlerce silahlı Yunan askeri elini kolunu sallayarak dolaşıyor" ifadelerini kullandı.

Ümit Yalım, ayrıca Aydın Bulamaç Adası, Muğla Kalolimnoz Adası, Muğla Keçi Adası'nda benzer durumlara da dikkat çekti.

"SİLAHLARIN NAMLUSU TÜRKİYE’YE ÇEVRİLİ"

Yunanistan’ın işgal ettiği adalarımıza, uçaksavar ve tanksavar silahları ile ABD yapımı 105 mm’lik Çekili Top, ABD yapımı Hummer jip ve zırhlı araçlar yerleştirildi.

Silahların namlusu Türkiye’ye çevrili olduğunu belirten emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, "500 yıldır Türk egemenliğinde olan 20 Türk adası ve 2 Türk kayalığı 2004’den itibaren işgal edildi. Kanuni Sultan Süleyman ve IV. Mehmet döneminde fethedilen, 1923 Lozan Antlaşması ile Türkiye’nin egemenliğinde kalan, 500 yıldır Türk egemenliğinde olan 20 Türk adası ve 2 Türk kayalığı AKP hükümetleri döneminde 2004’ten itibaren işgal edildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve en büyük toprak kaybı AKP döneminde yaşandı. İşgalin önlenmesi için TSK’ya Hükümet direktifi verilmedi. Türkiye, 21 yıldır Yunan işgali altında. Yunanistan’a 21 yıldır bir tek nota bile verilmedi. İşgal edilen adalarımızda 6 bin Yunan askeri var" ifadelerini kullandı.

Yunanistan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Özgür Özel'den Eurofighter açıklaması: Erdoğan'ın bize teşekkür etmesi lazım