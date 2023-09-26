Sınırdaki çalışmayı fırsat bilen göçmenler koşarak ABD’ye geçti

ABD-Meksika sınırında bulunan duvarın onarım çalışması sırasında bir grup göçmen, duvarda açık bırakılan kısımlardan ABD topraklarına geçti.

KAYNAK: AA
Sınırdaki çalışmayı fırsat bilen göçmenler koşarak ABD’ye geçti

Olay, çevredeki insanlar tarafından videoya alındı.

Onarım çalışması fırsat oldu

Olay, Meksika’nın Tijuana şehrinde meydana geldi. ABD-Meksika sınırında bulunan duvarın bir bölümünde onarım çalışması yapıldığı sırada, Meksika topraklarında bekleyen bir grup göçmen, işçilerin duvarda açık bıraktıkları kısımları fark etti. Göçmenler, fırsatı kaçırmayarak koşarak ABD topraklarına geçti.

İşçiler ve köpek şaşırttı

Olay anı, çevredeki insanlar tarafından videoya kaydedildi. Videoda, işçilerin koşan göçmenleri şaşkınlıkla izlediği görüldü. Ayrıca bir köpeğin de göçmenlere eşlik ettiği ve ABD tarafına geçtiği dikkat çekti. Çevredeki insanlar duruma “Köpek bile kaçıyor” yorumunda bulundu. Sınırı geçen göçmenlere ne olduğu bilinmezken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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