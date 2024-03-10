Sinirlenmiş birine sakın bunları yapmayın



Hayatımızda sık sık karşılaştığımız bir durum da, sinirlenmiş bir kişiyle iletişim kurmak zorunda kalmaktır. Bu kişi bir arkadaşımız, aile üyemiz, iş arkadaşımız veya yabancı biri olabilir. Sinirlenmiş bir kişiyle nasıl başa çıkacağımızı bilmek, hem onun hem de kendimizin ruh sağlığı için önemlidir. Peki, sinirlenmiş bir kişiye nasıl davranmalıyız? İşte size bazı ipuçları:



- Sinirlenmiş bir kişiye karşı sakin kalmaya çalışın. Onunla aynı seviyede bağırıp çağırmak veya ona hakaret etmek, durumu daha da kötüleştirecektir. Onunla konuşurken ses tonunuzu düşürün, yavaş ve net konuşun, beden dilinizi kontrol edin.

- Sinirlenmiş bir kişiyi anlamaya çalışın. Onun neden sinirlendiğini öğrenmek için sorular sorun, onun duygularını kabul edin, empati kurun. Onun bakış açısını doğrulayın, ona hak verin veya özür dileyin². Onunla tartışmaya girmeyin, onu suçlamayın veya eleştirmeyin.

- Sinirlenmiş bir kişiye yardım edin. Onu sakinleştirmek için yapabileceğiniz bir şey olup olmadığını sorun, ona destek olun, onu dinleyin. Ona nefes almasını, su içmesini, biraz yürümesini veya müzik dinlemesini önerin. Ona güven verin, onu motive edin, onu güldürmeye çalışın.

- Sinirlenmiş bir kişiye sınır koyun. Onun sinirli olması, size saygısızlık yapmasına veya sizi incitmesine izin vermez. Onun davranışlarını kabul etmediğinizi, sizi rahatsız ettiğini, sizin de duygularınız olduğunu söyleyin. Ona zaman tanıyın, onu yalnız bırakın, onunla daha sonra konuşacağınızı belirtin.



Sinirlenmiş bir kişiye nasıl davranılması gerektiği ile ilgili bu ipuçlarını uygulayarak, hem onun hem de kendinizin daha iyi hissetmesini sağlayabilirsiniz. Unutmayın, sinirlenmek doğal bir duygudur, ancak onu yönetmek de bizim elimizdedir.