Sinop İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Kaynak: Haber Merkezi
Sinop İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Sinop ve ilçelerinde gerçekleştirilen 2024 yerel seçimleri, büyük ilgi gördü.

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

SİNOP İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AYANCIK

ERFELEK

BOYABAT

GERZE

DİKMEN

SARAYDÜZÜ

DURAĞAN

TÜRKELİ

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.

Son Haberler
Aç karnına 2 kaşık tahin yiyin. Bakın neler oluyor Sağlık
Aç karnına 2 kaşık tahin yiyin. Bakın neler oluyor
Aksaray'da köy düğününde tekno müzikle oynayan yaşlı amcaların videosu viral oldu Video
Aksaray'da köy düğününde tekno müzikle oynayan yaşlı amcaların videosu viral oldu
Büyükekşi'nin iftarda lokmalar boğazına dizildi. 'Oosterwolde ile Batshuayi bu ligde bir daha forma giyemez.' Şerafettin Tilki ortaya çıkardı Spor
Büyükekşi'nin iftarda lokmalar boğazına dizildi. 'Oosterwolde ile Batshuayi bu ligde bir daha forma giyemez.' Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Beşiktaş'ın 2 rakibi belli oldu Spor
Beşiktaş'ın 2 rakibi belli oldu
Kedi uzanamadığı ciğere pis der atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Kedi uzanamadığı ciğere pis der atasözünün anlamı nedir?
Türkiye'nin gözbebeğini Japonlar satın aldı. Mutfak ürünleri kapışılırcasına satılıyordu Ekonomi
Türkiye'nin gözbebeğini Japonlar satın aldı. Mutfak ürünleri kapışılırcasına satılıyordu
Snowboardla Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı! Nefes kesen anlarda bir ilke imza atıldı Yaşam
Snowboardla Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı! Nefes kesen anlarda bir ilke imza atıldı