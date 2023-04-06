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Sinop’ta ölü yunus kıyıya vurdu

Sinop sahilde ölü bir yunus kıyıya vurdu. Olaya ilişkin inceleme yapılacağı bildirildi. 

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 12:37
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Sinop sahilde ölü yunus bulundu

Sinop’ta ölü yunus kıyıya vurdu
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İHA'nın haberine göre, Sinop'ta sahilde kıyıya vurmuş bir ölü yunus bulundu.

Sinop Hamsi Yolu Bahçeler Plajı yakınlarından geçen vatandaşlar sahilde ölü bir yunus gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen Sinop Belediyesi ekipleri, ölü yunusu inceleme yapılmak üzere bulunduğu yerden aldı. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilerince yunusun ölüm nedenine ilişkin inceleme yapılacağı öğrenildi.

Bu arada kentte geçen yıl da çok sayıda ölü yunus sahile vurmuş, incelemede yunusların balık ağlarına takılmaları sonucu boğuldukları tespit edilmişti.

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