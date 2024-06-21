Sinop'ta 2 ev ve bir ambar alev alev yandı

Kaynak: AA
Sinop'ta 2 ev ve bir ambar alev alev yandı

Sinop'un Durağan ilçesinde 2 ev ve bir ambarda yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası 2 ev ve 1 ambar kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Durağan ilçesi Emirtolu köyünde tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da şiddetiyle büyüyen yangın yanındaki eve sıçradı. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine itfaiye, orman, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 2 ev ile bir ambar tamamen yandı.

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Vali Mustafa Özarslan, AKP Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran da bölgeye geldi. Kuran, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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