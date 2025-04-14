Sinop'ta ayı 23 arı kovanını parçaladı!

Kaynak: İHA
Sinop'ta ayı 23 arı kovanını parçaladı!

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Hacı Köyü'nde arıcılıkla uğraşan Salih Yıldız, gece saatlerinde arı kovanlarına yaşanan ayı saldırısını gördüğünde gözlerine inanamadı.

Aylarca süren emeğinin bir gecede yok olduğunu belirten Salih Yıldız, "Emek veriyoruz, bakımını yapıyoruz, bal mevsimini bekliyoruz ama bir gecede her şey altüst oldu. Bu sadece maddi değil, manevi olarak da çok yıpratıcı" dedi.

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Bölgede son zamanlarda artan ayı saldırılarından endişe duyan köylüler ise yetkililere çağrıda bulunarak, önlem alınmasını istedi.

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Olayın ardından köy halkı da endişeli. Son yıllarda köy merkezine yakın bölgelerde ayı saldırılarının arttığını belirten vatandaşlar, yetkililerden önlem alınmasını istiyor. Çevre sakinleri, yalnızca kovan değil, köylülerin geçim kaynağının da tehdit altında olduğunu belirtti. Doğa ile iç içe yaşayan köylüler, yaban hayvanlarına zarar verilmeden, hem insan hem hayvan güvenliğini sağlayacak çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

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