Sinop’ta bir çocuğa otomobil çarptı

Kaynak: İHA
Sinop’ta bir çocuğa otomobil çarptı
Sinop’ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı.

Kaza, Sinop'un Meydankapı Mahallesi, İtfaiye Durağı önünde gerçekleşti. Elde edilen bilgiye göre büfeden alışveriş yaptıktan sonra yolun karşı tarafına geçmek isteyen A.Y., yola çıkınca Okullar Caddesi yönünden gelen aracın kendisine çarpmasıyla otomobilin altında kaldı. Çevredekilerin hızlı müdahalesi sayesinde aracın altından kurtarılan A.Y., kazanın gerçekleştiği yere gelen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.
A.Y. yapılan ilk müdahaleden sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

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