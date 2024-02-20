Sinop’ta bir çocuğa otomobil çarptı

Kaza, Sinop'un Meydankapı Mahallesi, İtfaiye Durağı önünde gerçekleşti. Elde edilen bilgiye göre büfeden alışveriş yaptıktan sonra yolun karşı tarafına geçmek isteyen A.Y., yola çıkınca Okullar Caddesi yönünden gelen aracın kendisine çarpmasıyla otomobilin altında kaldı. Çevredekilerin hızlı müdahalesi sayesinde aracın altından kurtarılan A.Y., kazanın gerçekleştiği yere gelen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

A.Y. yapılan ilk müdahaleden sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.