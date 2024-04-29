Sinop'ta bir garip olay: Tarımsal sulama boruları kayboldu

Kaynak: İHA
Sinop'ta bir garip olay: Tarımsal sulama boruları kayboldu
Sinop Mertoğlu köyü halk buluşmasında gündeme gelen tarımsal sulama borularının kaybolması, merak konusu oldu.

Sinop'un Merkez ilçesine bağlı Çobanlar köyü Muhsinli Göleti'nden, Merkez Kılıçlı köyü ovasına giden tarımsal sulama borularının kaybolması olayı, bölgedeki tarım faaliyetlerini etkilemiş durumda. Yapılan araştırmalara göre, yaklaşık 200 metrelik metal sulama borularının kim veya kimler tarafından hangi amaçla alındığı belirsizliğini koruyor. Bu durum, köylüler arasında endişe ve merak uyandırdı.

Konu hakkında açıklama yapan Sinop Mertoğlu köyü Muhtarı Mustafa Ünal, sulama borularının kaybolmasının, Sinop Karasu Ovası'ndaki tarımsal sulama sistemini olumsuz etkilediğini ifade etti. Ünal, geçen sene yaşanan sel felaketinin ardından, sel nedeniyle zarar gören köprü üzerinden geçen su borularının, taşkınlara neden olduğu gerekçesiyle söküldüğünü belirtti. Ancak, bu süreçte Çobanlar köyü Muhsinli Göleti'nden Kılıçlı köyüne giden su borularının ortadan kaldırılmasının nedeni ve boruların akıbeti hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Muhtar Ünal, göletin suyunun yetersiz kaldığını ve çeltik tarlalarını sulamak için kullanılan beton kanalların da zarar gördüğünü dile getirdi. Bu durumun, bölgedeki tarımın verimini olumsuz etkilediğini vurgulayan Ünal, yetkililerden konunun detaylı bir şekilde incelenmesini ve göletin tekrar kullanılabilir hale getirilmesini talep etti. Su kaynaklarının öneminin gün geçtikçe arttığı bir dönemde, bölgedeki sulama sistemlerinin verimli bir şekilde çalıştırılması için çaba gösterilmesi gerektiği üzerinde durdu.

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