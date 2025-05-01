Sinopta dev levrek avlandı! Tam 7,5 kilo...

Kaynak: İHA
Sinopta dev levrek avlandı! Tam 7,5 kilo...

Sinop'un Türkeli ilçesi Lazburnu mevkii açıklarında balık avına çıkan sportif spin balıkçısı tam 7,5 kiloluk levrek balığı yakaladı.

Sinop'un Türkeli ilçesi Lazburnu mevkii açıklarında balık avına çıkan sportif spin balıkçısı, spin oltayla 7,5 kiloluk levrek balığı yakaladı.

Sabah saat 07.30 sıralarında sahte yemle denize açılan balıkçı Volkan Katırcı, 102 santimetre boyunda ve yaklaşık 7,5 kilogram ağırlığında bir levreği oltasına takmayı başardı. Katırcı, yakaladığı balık hakkında, "Spin oltayla balık avlamaya çıktım. Sahte yem kullanarak yaklaşık 20 dakika süren bir uğraşın ardından bu dev levreği yakaladım. Böyle büyük bir balıkla karşılaşmak gerçekten heyecan vericiydi" dedi.

Yakalanan levrek, boyu ve ağırlığıyla bölgede nadir rastlanan türlerden biri olarak dikkat çekti. Uzmanlar, bu tür büyük balıkların varlığının deniz ekosistemi açısından olumlu bir gösterge olduğunu belirterek, bilinçli ve sürdürülebilir avcılığın önemine dikkat çekti.

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