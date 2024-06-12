Sinop'ta feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Erken saatlerde, Sinop-Boyabat karayolunun Tıngıroğlu bölgesinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci olayda, iki doktor dahil olmak üzere dört kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, Ender Çoraklı yönetimindeki 26 GR 435 plakalı ticari aracın, Selahattin Bulut'un kullandığı 34 FA 3602 plakalı otomobille çarpıştığını açıkladı.

Çarpışmanın şiddetiyle, 26 GR 435 plakalı araçtaki Dr. Mehmet Turan Yazlak ve sürücü Ender Çoraklı olay yerinde hayatlarını kaybetti. Aynı araçtaki Dr. Beyza Nur Çetin ise yaralı olarak kurtuldu. Diğer araçta bulunan Beyhan Bulut da kazada hayatını kaybederken, sürücü Selahattin Bulut yaralandı. Ağır yaralı Dr. Sena Sakin, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili detaylı soruşturma sürüyor.