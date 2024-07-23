Sinop'ta hasat için geri sayım başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sinop'ta hasat için geri sayım başladı

Sinop'un Türkeli ilçesinde karpuz yetiştiriciliğinde hasat için geri sayım başladı.

İlçe esnaflarından Muhammed Yıldırım, Esad Dincel, Emre Dursun ve Fikret Yılmaz, Gemiyanı Mahallesi'nde 2 dönümlük bir arazide organik Sinop karpuzu yetiştirme projesini başlattılar.

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Proje kapsamında bin kök organik Sinop karpuzu dikildi ve ilk hasatları 15 Ağustos'ta yapılacak. Girişimciler, bu yılki ilk hasatta 10 ton karpuz elde etmeyi hedefliyor ve ürünlerini tarladan doğrudan satışa sunacaklar.

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Gemiyanı Mahallesi'ndeki araziyi ziyaret eden Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Karahan, karpuz yetiştiriciliği yapan girişimcilerle görüşmelerde bulundu. Karahan, “Bu özverili çalışmaları ve yenilikçi girişimleri nedeniyle kendilerini tebrik ediyor, Türkeli'nin tarımsal potansiyeline katkıda bulunmalarından dolayı takdir ediyoruz. Bu tür projeleri desteklemek ve esnaflarımıza gerekli manevi desteği sağlamak, ilçemizin geleceği için önemli bir adımdır” dedi.

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