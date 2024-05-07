Sinop’ta hırsızlık zanlısı yakalandı

Ayancık ilçesinde bulunan bir iş yerinde kar maskeli bir şahıs tarafından gerçekleştirilen yağma, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayı ile ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri zanlıyı yakalamak için harekete geçti.

Yapılan 41 KGYS kamera analizi, 850 saat KGYS kamera izlemesi, saha ve eşkal analiz çalışmaları neticesinde şüphelinin S.A. olduğu belirlendi. Ayancık ilçesinde iki ayrı adrese yapılan operasyon sonucunda zanlı ekiplerce yakalandı.

Yapılan aramalarda şüphelinin olayda kullandığı düşünülen 1 adet tabanca, 45 adet mermi, 3 adet kırmızı eldiven, 1 adet bot, 3 adet eldiven, 1 adet kar maskesi, hırsızlık konusu 9 bin TL, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 42 adet fişek bulundu.

Şüpheli S.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.