Sinop'ta içme suyu ana hattında arıza

Sinop'ta içme suyu ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Sinop Belediyesi ekipleri, Kılıçlı köyündeki hattı onarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, arızanın 12 saat içinde tamamlanarak su verilmeyen bölgelere yeniden su sağlanacağını bildirdi. Sinop Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Turgut Sipahi, yaptığı açıklamada, "Çelik borularda oluşan arıza nedeniyle hızlı bir şekilde müdahale etmek zorunda kaldık. Şu anda bazı depolarda su mevcut, şehir merkezinin bazı kesimlerinde ise su akışı sağlanıyor" dedi.