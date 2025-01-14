Sinop'ta içme suyu ana hattında arıza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sinop'ta içme suyu ana hattında arıza

Sinop'ta içme suyu ana isale hattındaki arıza nedeniyle Sinop Belediyesi, Kılıçlı köyünde onarım çalışmalarına başladı.

Sinop'ta içme suyu ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Sinop Belediyesi ekipleri, Kılıçlı köyündeki hattı onarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, arızanın 12 saat içinde tamamlanarak su verilmeyen bölgelere yeniden su sağlanacağını bildirdi. Sinop Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Turgut Sipahi, yaptığı açıklamada, "Çelik borularda oluşan arıza nedeniyle hızlı bir şekilde müdahale etmek zorunda kaldık. Şu anda bazı depolarda su mevcut, şehir merkezinin bazı kesimlerinde ise su akışı sağlanıyor" dedi.

Sinop'ta içme suyu ana hattında arıza

Sinop'ta içme suyu ana hattında arıza

Sinop'ta içme suyu ana hattında arıza

Sinop'ta içme suyu ana hattında arıza

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Sinop'ta içme suyu ana hattında arıza
Sinop'ta içme suyu ana hattında arıza
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