Sinop'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA
Sinop'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi suçüstü yakalandı.

Sinop'ta jandarma ekiplerince kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi suçüstü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik faaliyetler kapsamında merkez ilçeye bağlı bir bölgede kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan operasyonda 3 zanlı kaçak olarak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Zanlılar gözaltına alınırken, yanlarında bulunan bir tabanca ile 26 parça kazı malzemesine el konuldu.

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