Sinop'ta midye seyreltme çalışması

Sinop Üniversitesi Midye ve İstiridye Yetiştiriciliği Araştırma Tesisinde yetiştirilen midyeler üzerinde seyreltme faaliyeti gerçekleştirildi.

KAYNAK: İHA
Sinop'ta midye seyreltme çalışması

Seyreltme çalışmasıyla halatlar üzerindeki birim alandaki midye sayısı azaltılarak midyelerin daha homojen ve daha iyi büyümesi hedeflendi. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Serap Ustaoğlu Tırıl, Prof. Dr. M. Yeşim Çelik ve Doç. Dr. Seval Dernekbaşı’nın katıldığı çalışmada fakülte öğrencileri de yer aldı. Öğretmenleriyle birlikte çalışmaya katılan öğrenciler midye yetiştiriciliği konusunda bilgilerini artırma fırsatı yakaladı. Seyreltme çalışmaları sırasında Sinop Üniversitesi araştırmacıları da yapacakları bilimsel çalışmalar için örnekler aldı.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Eylem Aydemir Çil halatlarda bulunan midyeler içerisinde yer alan makrobentik faunanın tespiti için örnekler alırken aynı fakültede yüksek lisans öğrencisi Metehan Kılıç midyelerde radyolojik incelemeler yapmak üzere midye numuneleri aldı. Çalışma sırasında Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma Gemilerinden Seydi Ali Reis Gemisi kullanıldı.

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