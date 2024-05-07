Sinop'ta orman temizliği seferberliği

Sinop’ta “Orman Benim” etkinliği kapsamında Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından, orman yangınlarına mahal verecek hareketlere karşı farkındalık oluşturmak maksatlı, Akliman mevkisinde temizlik çalışması yapıldı.

Yapılan etkinliğe Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, Sinop Orman Bölge Müdür Celal Kanbur ve öğrenciler de katılım sağladı.

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan’ın etkinlik öncesi açıklamalarının ardından protokol üyeleri, kamu kurum personelleri ve öğrenciler temizlik çalışması gerçekleştirdi.