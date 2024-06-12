Sinop’ta orman yangını! 6 saattir devam ediyor

Sinop’un Dikmen ilçesine bağlı Babalıoğlu ve Yakuplu köyleri sınırlarında bulunan çamlık alanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangının büyüdü. Yangının büyümesi sonrası bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edilirken, yangını söndürmek için ekipler hem havadan hem de karadan çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Orman yangınına müdahale için jandarma, AFAD, orman, belediye, sağlık ve YEDAŞ ekiplerinden oluşan 70 personel olay yerine sevk edilirken, 1 jandarma yangın söndürme helikopteri, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 7 ilk müdahale aracı ile yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Orman yangınlarıyla mücadelemiz aralıksız sürüyor. Sinop-Dikmen yangını devam ediyor” ifadelerini kullandı.