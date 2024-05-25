Sinop'ta tefecilik yapan suç örgütüne büyük darbe

Kaynak: İHA
Sinop'ta tefecilik yapan suç örgütüne büyük darbe

Sinop’ta tefecilik yapan Demir suç örgütü, Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nın başarılı operasyonuyla çökertildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, tefecilik faaliyetlerinde bulunan Demir suç örgütüne yönelik Sinop ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 tabanca, çok sayıda borç senedi, tapu senedi, çek ve dijital malzeme ele geçirildi.

Suç örgütünün 600 milyon TL değerinde haksız kazanç elde ettiği tespit edildi ve 14 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Ayrıca, örgüt yöneticisi ve üyelerinin yaklaşık 124 milyon TL değerindeki 37 taşınır/taşınmaz mal varlığı ile 112 banka hesabına adli makamlarca el konuldu.

Mahkeme, örgüt yöneticisi ve üyesi olan 6 kişiyi tutuklayarak cezaevine gönderdi, 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

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