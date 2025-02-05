Sinop'tan acı haber! 39 yaşındaki polis kalbine yenik düştü

Kaynak: İHA
Sinop'tan acı haber! 39 yaşındaki polis kalbine yenik düştü

Sinop’un Saraydüzü ilçesinde görevi başında fenalaşarak hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki polis memuru Aykut Usta, yaşam savaşını kaybetti. Sinop Valisi, polis memuru Usta, için taziye mesajı yayınladı.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde görev yapan 39 yaşındaki polis memuru Aykut Usta, görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Saraydüzü İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli olan Usta, 4 Şubat Salı günü mesai esnasında aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç polis, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Usta'nın ani ölümü, mesai arkadaşlarını, ailesini ve Sinop halkını derin bir üzüntüye boğdu.

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, yayımladığı taziye mesajında şu sözlere yer verdi:

"Aziz milletimizin ve Sinop'umuzun başı sağ olsun. Görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Saraydüzü Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Aykut Usta'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ruhu şad, makamı âli olsun."

Samsunlu polis memuru Aykut Usta'nın cenazesi yarın İlkadım ilçesinde toprağa verilecek.

Sinop'tan acı haber! 39 yaşındaki polis kalbine yenik düştü

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