Sinop’u karıştıran çanta! Bomba imha ekibi geldi

Sinopluları korkutan olay, saat 13.30 saatlerinde kent merkezi Bahçeyolu Sokak'ta gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Sinop Mimarlar Odası bahçesine bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri, gerekli tedbirlerini aldı. Bomba imha ekibinin kontrol ettiği çantadan ilkokul kitapları ve defterleri çıktı.

Çantayı okula giden bir öğrencinin düşürdüğü ya da bıraktığı tahmin ediliyor.

Sinop Mimarlar Odası’nın bahçesinde unutulan şüpheli bir çanta, vatandaşlar tarafından fark edildi. Durum hemen polis ekiplerine bildirildi. Güvenlik güçleri olay yerine gelerek çevredeki güvenlik önlemleri aldı.

Bomba imha uzmanlarının incelediği çantadan, ilkokul düzeyinde kitaplar ve defterler çıktı. Çantanın, okula gitmekte olan bir öğrenci tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü ya da unutulduğu düşünülüyor.