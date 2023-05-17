Sinsi düşman hipertansiyonla ilgili korkutan açıklama

Dr. Ahmet Bilge, Dünya Hipertansiyon Günü nedeniyle bilgilendirmede bulundu. Ahmet Bilge, “Hipertansiyon sinsice ilerleyip birçok ciddi sağlık problemine neden olabilir, düzenli ölçüm yapılarak takip edilmesi gerekiyor” sözlerini kullanarak uyarılarda bulundu.

Sinsi düşman hipertansiyonla ilgili korkutan açıklama

Editör: Murat Öztürk

Her yıl 17 Mayıs’ta kutlanan Dünya Hipertansiyon Günü çerçevesinde İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Bilge açıklamalarda bulundu.

Hipertansiyonun sinsi bir düşman olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Ahmet Bilge, sinsice ilerleyip birçok ciddi sağlık problemine neden olabildiğini aktardı.

Dr. Bilge, dünyada çok fazla kişinin müzdarip olduğu bir hastalık olan hipertansiyonun yaşam kalitesine zarar verdiğini dile getirdi.

Dr. Ahmet Bilge, “Hipertansiyon sinsice ilerleyip birçok ciddi sağlık problemine neden olabilir, düzenli ölçüm yapılarak takip edilmesi gerekiyor” sözleriyle uyardı.

HİPERTANSİYON NEDİR?

Tansiyon ya da kan basıncı, kalbin kanı pompalarken damarda oluşturduğu basınçtır. Bu basıncın istenilen değerlerin üzerinde olması durumu ise hipertansiyon olarak isimlendirilir.

HİPERTANSİYON BELİRTİLERİ NEDİR?

- Göğüs Ağrısı

-Burun Kanaması

- Kulaklarda çınlama

- Sık idrara çıkma

-Vücutta ödem

- Baş dönmesi

- Halsizlik

-Yorgunluk

-Görme problemleri

- Nefes Darlığı

- Çarpıntı

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