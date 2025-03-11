Sinsi hastalık kör ediyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Ancak, bu hastalığın erken teşhis edilmesi ve zamanında tedavi edilmesi, görme kaybının önlenmesinde kritik bir rol oynar.

Peki, glokom neden oluşur, kimler risk altındadır ve bu durum nasıl tedavi edilebilir? İşte tüm detaylar...

UZMAN GÖRÜŞLERİ: GLOKOM VE GÖRME KAYBI

Harvard Tıp Fakültesi Oftalmoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Joan Miller, glokomun tehlikesini şu şekilde açıkladı:

"Glokom, genellikle göz içi basıncının artmasıyla optik sinire zarar veren bir hastalıktır. Bu hasar, görme alanını daraltarak kişinin körlüğe kadar ilerleyebilecek bir süreç yaşamasına yol açabilir. Ancak, düzenli göz kontrolleriyle bu hastalık erken teşhis edilebilir ve tedavi edilebilir."

Londra Moorfields Göz Hastanesi’nden Oftalmolog Dr. Keith Barton ise glokomun sessizce ilerleyen doğasına dikkat çekti:

"Glokomun birçok türü semptomsuz seyreder ve hastalar görme kaybı yaşadıklarını fark ettiklerinde genellikle geç kalınmış olur. Bu nedenle, özellikle 40 yaş üstü bireyler ve ailede glokom öyküsü olanlar düzenli olarak göz muayenesi yaptırmalı."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: GLOKOMUN ETKİLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

The Lancet Global Health dergisinde yayımlanan bir araştırma, dünya genelinde körlüğün %10’unun glokomdan kaynaklandığını ve bu durumun erken teşhis ve tedavi ile önlenebilir olduğunu göstermekte.

American Academy of Ophthalmology 'nin bir çalışması, glokomun en yaygın nedeninin primer açık açılı glokom olduğunu, ancak kapalı açılı glokom gibi diğer türlerin de risk oluşturduğunu belirtmekte.

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Ophthalmology dergisinde yayımlanan bir başka araştırma, aile öyküsü, ileri yaş, diyabet, yüksek tansiyon ve göz travmalarının glokom riskini artıran faktörler arasında olduğunu ortaya koydu.

GLOKOMUN BELİRTİLERİ VE TÜRLERİ

1. Primer Açık Açılı Glokom: Genellikle belirtiler göstermeden ilerler ve periferik (yan) görmede kayıpla başlar.

2. Kapalı Açılı Glokom: Ani ve şiddetli bir baş ağrısı, göz kızarıklığı, bulanık görme ve bulantı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Acil tıbbi müdahale gerektirir.

3. Normal Tansiyonlu Glokom: Göz içi basıncı normal düzeyde olmasına rağmen optik sinir hasarı meydana gelir.

GLOKOM RİSKİNE KARŞI ÖNERİLER

1. Düzenli Göz Muayeneleri: Özellikle 40 yaş üstü bireyler ve risk faktörlerine sahip olanlar, yılda en az bir kez göz muayenesi yaptırmalı.

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2. Sağlıklı Yaşam Tarzı: Dengeli bir diyet, düzenli egzersiz ve sigarayı bırakma gibi sağlıklı yaşam alışkanlıkları göz sağlığını korumada etkili olabilir.

3. Erken Teşhis: Göz içi basıncının ölçülmesi ve optik sinir hasarının kontrolü için düzenli taramalar yapılmalıdır.

4. Doğru Tedavi: Glokom tedavisinde göz damlaları, lazer tedavileri veya cerrahi yöntemler kullanılabilir. Tedaviye erken başlamak görme kaybını önleyebilir.

GÖZ SAĞLIĞINIZI İHMAL ETMEYİN

Glokom, erken teşhis edilmediği takdirde ciddi görme kaybına neden olabilir. Ancak düzenli göz muayeneleri ve sağlıklı yaşam tarzı ile bu risk azaltılabilir. Unutulmamalıdır ki, göz sağlığınızı korumak, sadece görme yetinizi değil, aynı zamanda yaşam kalitenizi de doğrudan etkiler.

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UZMANLARDAN ÖNERİLER

Prof. Dr. Joan Miller, "Düzenli göz muayeneleri, glokomun erken teşhis edilmesi ve görme kaybının önlenmesi için hayati öneme sahiptir" dedi.

Dr. Keith Barton ise şunları ekledi:

"Glokom riskine karşı bilinçli olmak ve göz sağlığına dikkat etmek, körlük riskini en aza indirmenin en etkili yoludur."