Sinsi ilerleyen prostat kanseriyle ilgili hayat kurtaran açıklama

Uzmanı, “Sinsi ilerleyen prostat kanserinde erken evrede tanı ve tedavi için düzenli muayene şart” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: AA
Sinsi ilerleyen prostat kanseriyle ilgili hayat kurtaran açıklama

Türkiye'de erkeklerde en sık görülen ve kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada yer alan prostat kanserinin, hiçbir belirti vermeyen sinsi bir hastalık olduğu, erken evrede tanı ve tedavi için düzenli muayene yapılması gerektiği bildirildi.

Türk Üroonkoloji Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen, prostatın erkeklerde en sık görülen kanser türü olduğunu dile getirdi.

“Prostat Kanseri Farkındalık Ayı” dolayısıyla açıklama yapan Bilen, Türkiye'de her 12 erkekten 1'inin, ABD'de her 7 erkekten 1'inin prostat kanseri olduğu bilgisini verdi.

Bilen, “Prostat kanseri, ülkemizde erkeklerde en sık görülen kanserdir ve kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada yer almaktadır.” dedi.

Bilen, prostat bezinin kötü huylu bir hastalığı olan prostat kanserinin erken evrede yakalandığında uygun tedavi yöntemleriyle tedavi edilebilen bir kanser türü olduğuna işaret ederek, hastalığı önlemeye yönelik kanıtlanmış bir yöntem olmadığını vurguladı.

Erken tanının hayati önem taşıdığının altını çizen Bilen, risk grubunda bulunan kişilerin mutlaka düzenli hekim kontrolünden geçmesi gerektiğine işaret etti. Bilen, “40 yaşından itibaren ailesinde prostat kanseri öyküsü olanların, 50 yaşından itibaren ise her erkeğin yılda bir kez prostat kanserine yönelik muayene ve kan tahlilinde bakılan PSA testini yaptırması gerekiyor.” diye konuştu.

“TARAMALAR ÖNEM TAŞIMAKTADIR”

Bilen, “Prostat kanseri, idrar yaparken zorlanma, idrarda kan görme, idrar yaparken yanma, kemik tutulumuna bağlı bel ve sırt ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterse de genellikle başlangıçta hiçbir belirti vermediğinden sinsi bir hastalıktır. Bu nedenle muayene ve taramalar önem taşımaktadır.” uyarısında bulundu.

Dernek tarafından hazırlanan Türkiye Prostat Kanseri Haritası'nın çıkarılarak bir rapor hazırlandığını aktaran Bilen, yapılan çalışma kapsamında Türkiye genelinde 19 büyük merkezden elde edilen 5 bin 40 hastaya ait verilerin incelendiğini söyledi.

Rapora göre, prostat kanserli hastaların yarısının 60-69 yaş aralığında bulunduğunu aktaran Bilen, erken evre prostat kanserinin kendine özgü herhangi bir belirti vermediğinin belirlendiğini anlattı.

Türk Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sinan Sözen de "Günümüzde prostat kanseri erken evrede yakalandığında ve doğru tedavi uygulandığında başarı oranı yüzde 90'ların üzerine çıkmaktadır." diye konuştu.

Sözen, şunları kaydetti:

“Türkiye Prostat Kanseri Haritası raporuna baktığımızda, prostat kanseri tanısı sonrası hastaların yaklaşık dörtte üçünün cerrahi (radikal prostatektomi) olarak tedavi edildiğini ve son yıllarda artan oranlarda laparoskopik ve robotik cerrahi gibi kapalı cerrahi yaklaşımların uygulandığını görmekteyiz. Prostat kanserinde cerrahi tedavinin yanı sıra radyasyon tedavisi de benzer etkinlikte ve güvenle uygulanabilmektedir.”

Türk Üroonkoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. İlker Tinay da raporda, Türkiye'de prostat kanseri tanısı konulan hastaların yaklaşık yüzde 10'unda hastalığın vücuda yayılarak ileri evreye geçtiğinin ve metastaz yaptığının tespit edildiğine dikkat çekildiğini söyledi.

Tinay, “Hastalığın evresi ilerledikçe hastalık prostatın dışına çıkmakta, önce yakınındaki lenf bezlerine sonra da uzak lenf bezlerine ve kan yoluyla kemiklere ve diğer organlara yayılmaktadır.” dedi.

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