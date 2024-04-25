Sinüzitteki riskleri uzmanı sıraladı

Çocuklar dahil her yaştan insanı etkileyebilen sinüzit; burun tıkanıklığı ve akıntısı, öksürük ve yüzde baskı hissi gibi semptomlara yol açtığı biliniyor.

Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Cemal Ayhan, alerji, burun spreylerinin aşırı kullanımı, sigara kullanımı, yüzme, dalış ve nazal poliplerin sinüzit için risk faktörü oluşturduğunu söyledi.

Sinüzit, sıcaklık veya hava basıncındaki değişiklikler ya da sinüse neden olan veya mukus temizliğini engelleyen herhangi bir faktör nedeniyle ortaya çıkabilir.

Alerjiler, burun spreylerinin aşırı kullanımı, sigara içmek, yüzme, dalış ve nazal polipler sinüzit için risk faktörleri şunları içerebilir.

Sinüs içinde virüs, bakteri ya da mantar gelişmesi durumunda sinüzit; sinüs enfeksiyonuna dönüşür. Bu tür enfeksiyonlar, virüsün sinüs astarına saldırarak şişmeye ve daralmaya neden olduğu soğuk algınlığının ardından gelişebilir.

Vücudun daha fazla mukus üretme tepkisi, kısıtlı drenajla birleştiğinde bakteri büyümesine neden olan bir ortam oluşturur ve sinüs enfeksiyonuyla sonuçlanır.

SİNÜZİT NEDİR?

Sinüzit, burun çevresindeki kemiklerdeki küçük boşlukları kaplayan dokunun iltihaplanmasıdır. Bu durum, yüzde dolgunluk, burun tıkanıklığı ve akıntısı gibi tipik semptomlarla kendini gösterir.

Genellikle soğuk algınlığından kaynaklanır, ancak diğer virüsler, bakteriler, mantarlar ve alerjiler de sinüzite neden olabilir.

Hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyen sinüzit, evde uygulanacak doğal tedavilerle, ağrı kesici ilaçlarla ve tuzlu su ile rahatlatılabilir. Bu tedaviler akut sinüzit için geçerlidir. Ancak kişide kronik sinüzit varsa antibiyotik tedavisi gerekebilir.

SİNÜZİT BELİRTİLERİ ŞUNLAR OLABİLİR:

- Koyu sarı-yeşil renkte burun akıntısı

- Burun tıkanıklığı

- Yanak, göz ve alın çevresi gibi yüz bölgesinde dolgunluk

- Koku kaybı

- Geniz akıntısı

- Ateş

- Baş ağrısı

- Boğaz ağrısı

- Ağız kokusu

- Yorgun hissetme

- Kulakta basınç ve ağrı

- Üst çene ve diş ağrısı

- Öksürük

SİNÜZİT TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Sinüzit tedavisi doğru yapılmazsa farenjit, kronik gastrit, reflü, göz çevresi enfeksiyonları ve apseleri, menenjit, beyin apsesi gibi ciddi hastalıklara neden olabilir. Sinüzit tanısı kulak burun boğaz muayenesi ve endoskopik muayene, direkt grafi ve sinüs tomografisi yöntemleri ile konulur.

Sinüzit sınıflandırması şu şekildedir:

- Akut sinüzit: Yaklaşık 4 hafta sürer. İlaç tedavisiyle ya da kendiliğinden geçebilir.

- Subakut sinüzit: Akut sinüzitin iyileşmediği bir geçiş evresidir.

- Kronik sinüzit: Yaklaşık 3 aydan uzun süren bir durumdur. Öncelikle antibiyotik tedavisi uygulanır.

Eğer sinüzit kronikleşmişse ve ilaçla tedavi edilemiyorsa sinüzit ameliyatı gündeme gelebilir.

Kronik sinüzit hastalarına endoskopik sinüs cerrahisi veya uygun görülen hastalarda balon sinoplasti cerrahisi uygulanabilir. Endoskopik sinüs ameliyatında sinüslerin doğal kanallarını tıkayan polip veya diğer anatomik bozukluklar düzeltilerek sinüslerin kanalları açılır. Balon sinoplasti ise daha güncel bir yöntemdir ve sadece yüz, alın ve geniz bölgesindeki sinüslere uygulanır. Hastanın bu yöntem için uygunluğu doktor tarafından belirlenmelidir. Bu tedavi ile hasta aynı gün taburcu edilir, ertesi gün işine dönebilir ve doğal anatomik yapısı bozulmaz.

Balon sinüsoplasti, burun içinde hiçbir dokuya zarar vermeden, kanamaya yol açmadan ve tampon gerekmeden hızlı bir şekilde iyileşme sağlar. Bu yöntem, kalbin tıkanan damarlarının açılmasında kullanılan yönteme benzer bir şekilde sinüs tedavisinde uygulanır. Yöntemde, sinüslerin kapalı olan deliği bulunduktan sonra sönmüş haldeki balon bu deliğe yerleştirilir ve röntgen altında balonun doğru yerde olduğu gözlendikten sonra belli bir basınçla balon şişirilir.