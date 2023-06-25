Sipariş veren gurbetçinin ödeme yöntemi gündem oldu

Editör: Serkan Talan

Döviz kurlarının her geçen gün artış gösterdiği ve Türk lirasının değer kaybettiği ekonomik ortamda, ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak, gurbetçi bir müşterinin su siparişi için ödemeyi yaparken bozuk para olarak Euro kullanması dikkat çekti. Sadece 43 liralık bir damacana su siparişi için yalnızca 2 Euro ödeyerek üstü kalsın dedi.

Kurye, bu anları şaşkınlıkla kaydederek görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede viral hale gelen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.