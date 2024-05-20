Sipariş verip yaptırdıkları tekne iki arkadaşı öldürdü. Sessiz katil onları buldu

Fatih Kırcı ve Murat Beycan, Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde bir tersaneye 10 metre uzunluğunda tekne siparişi verdi. İki arkadaş, tekneyi teslim almak için Ovatekkeönü köyünde bulunan tersaneye gitti.

Teknenin son işlerini takip eden Kırcı ve Beycan geceyi teslim alacakları teknede geçirdi.

Makine dairesine giderek ısınmak için teneke içinde kömürle ateş yakan iki arkadaş bir süre sonra uyudu.

USTALARDAN BİRİ BULDU

Sabah saatlerinde tekneye gelen tersane ustalarından biri makine dairesine girince Kırcı ve Beycan’ın cansız bedenlerini buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki arkadaşın karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kırcı ve Beycan'ın cenazeleri savcının incelemesi sonrası, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada teknenin işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Kırcı ve Beycan'ın bugün teknelerini teslim alarak yola çıkmayı planladıkları öğrenildi.

SESSİZ KATİL NEDİR?

Renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı ve zehirli bir gaz olan karbonmonoksit, bu özelliklerinden ötürü "sessiz katil" olarak da tanımlanıyor. Vücuda solunum yolu ile giren, doğrudan kana geçen gaz, oksijen alımını engelliyor, zehirlenme ve ölüme neden oluyor.