Sipariş vermede alt limit 2 bin lira oldu. E ticaret sitesinin aldığı karar şok etti

Özellikle Pandemi sonrasında dünyada adeta bir çılgınlık haline gelen e ticaret, her geçen zaman yeni özellikler ile beraber platformlarını güçlendirmeye devam ediyor. Son dönemlerde ülkemizde de hayli popüler olan e ticaret sitelerinden birisi de Çin merkezli TEMU…

Temu uygun fiyatları ile dikkatleri üzerine çekerken şirketten Türkiye’deki kullanıcılarını üzecek karar geldi. TEMU tarafından alınan karara göre bundan sonra Türkiye’den alışveriş yapacak olan kullanıcılar en alt limit olarak vergiler dahil 2 bin liralık bir sepet doldurmak zorunda.

TEMU tarafından alınan karar sonrasında pek çok kullanıcı bu zamma isyan ederken, sosyal medyada birçok kullanıcı bundan sonra TEMU kullanmayacağını ifade etti.

DİĞER ÜLKELERDE NE KADAR ALT LİMİT VAR?

20 gün içerisinde siparişleri ulaştıran ve uygun fiyatı nedeni ile hayli tutulan TEMU, diğer ülkelerde de alt limit sınırı koyuyor. Peki diğer ülkelerdeki fiyatlar ne durumda?

ABD: 10 Dolar

Almanya: 10 Euro

Fransa: 20 Euro

Belçika: 10 Euro

İtalya: 15 Euro

Hollanda: 20 Euro