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Piyanoyu kullanabilir miyim diyen kurye çalışıyla mest etti

Özel bir şirketin kuryesi, siparişi teslim ettiği mekandaki piyanoyu çalmak istedi. Enstrümanın başına oturan kurye, dinleyenleri mest etti.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 19:30
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Siparişi teslim eden kurye izin alıp piyanoyu çaldı

Piyanoyu kullanabilir miyim diyen kurye çalışıyla mest etti
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Söz konusu görüntülerde, siparişi teslim ettikten sonra gördüğü piyanonun başına geçen kurye izleyenleri hayran bıraktı.

Sosyal medya bir kuryenin piyano performansı büyük ilgi gördü. Sipariş teslim ettiği yerdeki piyanoyu gören kurye, çalmak için izin istedi. Kurye, Mozart’ın Türk Marşı bestesini ustalıkla çalması dinleyenleri büyüledi.

 Öğrenmenin ve çalmanın son derece zor olduğu enstrümanlardan olan piyanoyu, ustaca kullanan kurye, videoyu izleyen kullanıcılar tarafından büyük beğeniyle dinlendi.

Kuryenin, Fivem Admini kullanıcı adıyla sosyal medyada yayınlar yaptığı öğrenilirken, videoya gelen bazı yorumlar şöyle;

"Böyle insanlar harcanıyor"

"Kimse de dememiş imkan olsa nerelere gelecek diye"

"Türkiye'de sanata verilen önem, bu video ile çok net bir şekilde açıklanabilir"

"Harbiden harika, böyle insanlar harcanıyor."

"Cidden çok yetenekli, umarım keşfedilir."

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Mehmet
10.01.2023 19:35
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍  
 
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