Siparişi yüzerek götürmeye çalışan kuryenin videosu gündem oldu

Antalya'da bir kişi yağmura, fırtınaya aldırmadan sipariş verince kurye yağmur sularında adeta motoruyla yüzerek ilerlemeye çalıştı. Kuryenin o anlarını gören bir vatandaş "Bu havada hala sipariş mi veriyorsunuz?" diyerek isyan etti