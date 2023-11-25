Siparişi yüzerek götürmeye çalışan kuryenin videosu gündem oldu

Antalya'da bir kişi yağmura, fırtınaya aldırmadan sipariş verince kurye yağmur sularında adeta motoruyla yüzerek ilerlemeye çalıştı. Kuryenin o anlarını gören bir vatandaş "Bu havada hala sipariş mi veriyorsunuz?" diyerek isyan etti

KAYNAK: Haber Merkezi
Siparişi yüzerek götürmeye çalışan kuryenin videosu gündem oldu

Antalya'da bir kişi yağmura, fırtınaya aldırmadan sipariş verince kurye yağmur sularında adeta motoruyla yüzerek ilerlemeye çalıştı. Kuryenin o anlarını gören bir vatandaş "Bu havada hala sipariş mi veriyorsunuz?" diyerek isyan etti

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