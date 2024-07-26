Sır perdesi aralandı Korkunç itiraf geldi! Cesedi çuvalda battaniyeye sarılı çürümüş ceset bulunmuştu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sır perdesi aralandı Korkunç itiraf geldi! Cesedi çuvalda battaniyeye sarılı çürümüş ceset bulunmuştu

Adana’da, deniz kıyısında çuvalda battaniyeye sarılı çürümüş halde bulunan Murat Arlı’nın (61) cesedi, 4 ay sonra cep telefonundan gelen sinyalin takibiyle arkadaşı Atilla Cücü’nün (65) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Arlı’yı bir anlık öfkeyle döverek öldürdüğünü itiraf eden Cücü tutuklandı.

Murat Arlı, Adana’daki kent otogarında değnekçilik yapıyordu. Ailesi, Arlı’dan haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmaları sırasında, 10 Mart’ta Karataş ilçesinde deniz kıyısında çuval içinde battaniyeye sarılı çürümüş bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, kayıp olarak aranan Arlı’ya ait olduğu tespit edildi.

IMEI NUMARASI TAKİBE ALINDI

Cinayet Büro Amirliği, olayın aydınlatılması için özel bir ekip kurdu ve çalışmalara başladı. Ekipler, cinayeti araştırırken Arlı’nın kapalı olan cep telefonunun IMEI numarasını takibe aldı. Takip sonucunda, telefonun olayın üzerinden 4 ay geçtikten sonra Kars’tan sinyal verdiği belirlendi. Yapılan araştırmada cep telefonunun Arlı’nın otogarda birlikte değnekçilik yaptığı arkadaşı Atilla Cücü’nün oğlu tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

POLİS OĞLUYLA İLETİŞİME GEÇTİ

Ekipler, Cücü’nün oğluyla iletişime geçti. Şüpheli, cep telefonunu babasının kendisine kullanması için kargoyla gönderdiğini iddia etti.

Polis, Adana ve Kars’ta eş zamanlı operasyon düzenleyerek Cücü ve oğlunun da dahil olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

“BİR ANLIK ÖFKE İLE ARKADAŞIMI DÖVEREK ÖLDÜRDÜM”

Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Atilla Cücü, “Otogarda beraber kalıyorduk. Birlikte içki içmiştik, kavga ettik. Bir anlık öfke ile arkadaşımı döverek öldürdüm. Daha sonra cesedi battaniyeye sardım ve çuvala koyduktan sonra motosikletimle taşıyarak drenaj kanalına attım. Çok pişmanım” dedi

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