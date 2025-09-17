Sıra numarası kavgası kanlı bitti! Doktor yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sıra numarası kavgası kanlı bitti! Doktor yaralandı

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde bir hasta yakını sıra almadan doktor ile görüşmek istedi. Doktorun sıra numarası alması gerektiğini belirtmesi üzerine tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası hasta yakını doktoru darbetti

Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesindeki Artukbey Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sonuç göstermek isteyen hasta yakını, sıra numarası almadan aile hekimi Dr. Baran Şeşen ile görüşmek istedi. Aile hekimi, sıra numarası alması gerektiğini söyleyince tartışma çıktı. Hasta yakını, doktora küfredip, aile sağlığı merkezinden ayrıldı.

Bir süre sonra yeniden gelen hasta yakını, bu kez aile hekimini darbetti. Dr. Baran Şeşen Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan şikayet sonrası gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, doktorun da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sıra numarası kavgası kanlı bitti! Doktor yaralandı

Sıra numarası kavgası kanlı bitti! Doktor yaralandı

Son Haberler
Anne ve bebeğinin hayatını kaybettiği 'kaza'da yeni gelişme! Doktor 'baba' tutuklandı
Anne ve bebeğinin hayatını kaybettiği 'kaza'da yeni gelişme! Doktor 'baba' tutuklandı
Dağcıların tabiatla mücadelesi
Dağcıların tabiatla mücadelesi
"Geleneksel Oyunlar Tırı" Nevşehir'de çocuklarla buluştu
"Geleneksel Oyunlar Tırı" Nevşehir'de çocuklarla buluştu
Diyarbakır’da öğretmene veli saldırısı! Şok görüntüler
Diyarbakır’da öğretmene veli saldırısı! Şok görüntüler
Makineyi keserken kanlar içinde kaldı
Makineyi keserken kanlar içinde kaldı