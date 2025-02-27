Sıradaki belediyeyi şimdiden açıkladı! Ünlü yazardan çok konuşulacak yazı...

CHP’de belediyeler ardı ardına gelen operasyonların ardından Ünlü yazar Emin Çölaşan’dan çarpıcı analiz geldi. Çölaşan, “Bunlar İmamoğlu’nu seçime sokmayacaklar. Emirleri altındaki yargıyı kullanıp girmesine yol vermeyecekler” dedi.

ÇÖLAŞAN: BUNLAR İMAMOĞLU’NU SEÇİME SOKMAYACAKLAR!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, ‘Bunlar İmamoğlu’nu içeri atacaklar’ başlıklı köşe yazısı gündem olacak. Çölaşan yazısında yaptığı analiz dikkat çekti. Çölaşan şu değerlendirmede bulundu;

“Şimdi boy hedefi olarak ilk sırada Ekrem İmamoğlu İktidarı büyük bir korku bekliyor. Bu konuda iddialı konuşuyorum... Bunlar İmamoğlu’nu seçime sokmayacaklar. Emirleri altındaki yargıyı kullanıp girmesine yol vermeyecekler”

NELER OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Ardından belediye başkanları ve belediyelerin yöneticilerine rüşvet verilerek ihalelerin organize edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklanmıştı.

İMAMOĞLU’NA 6 SORUŞTURMA

Türkiye siyaset tarihinde hakkında en fazla hapis cezası ve beş kez siyasi yasak talep edilen belediye başkanı olan İmamoğlu hakkında bugüne kadar açılan davalar ise şu şekilde;

1. Ahmak Davası

Türk Ceza Kanunu 125/2-1, 125/3-a,4,5, 43/2-1

İstenen ceza 2 yıl 11 ay

2. Ordu Valisi Davası

Türk Ceza Kanunu 125/3-a

İstenen ceza 2 yıl

3. Büyükçekmece Davası

Türk Ceza Kanunu 235/1

İstenen ceza 7 yıl

4. Bilirkişi Davası

Türk Ceza Kanunu'nun 277/1,

İstenen ceza 4 yıl hapis cezası

5. Başsavcı Davası

Türk Ceza Kanunu'nun 125/1-3.a-4 maddesi

Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1. cümle maddesi

Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/1'inci maddesi

İstenen ceza 7 yıl 4 ay.