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Tele1 Televizyonundan korkunç iddia. Oy pusulası çekiminde en yakın top mu çekildi

Tele1 TV, Cumhurbaşkanlığı oy pusulasında sıralama kurası yapılırken YSK Başkanı Ahmet Yener’in ilk topu aldığı ana dikkat çekerek korkunç bir iddiayı gündeme getirdi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 14:21
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Sıralama kurasında hile mi var. Tele1 Televizyonundan korkunç iddia

Tele1 Televizyonundan korkunç iddia. Oy pusulası çekiminde en yakın top mu çekildi
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YSK’da yapılan kura çekimiyle Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayların pusuladaki sıralaması belli olmuştu.

Pusulanın ilk sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yer aldı.

Kuraya göre ilk sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alırken ikinci sırada ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, üçüncü sırada Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, son sırada ise ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan yer alıyor.

TELE1 TELEVİZYONUNDAN KORKUNÇ İDDİA

Kura çekiminin ardından ise Tele 1 TV korkunç bir iddiayı gündeme getirdi.

YSK Başkanı’nın oy küresini karıştırmadan, kendi tarafındaki topu çekmesine dikkat çeken Tele 1 TV, ‘Kurada hile mi var’ iddiasını dile getirdi.

Tele 1 TV'nin iddiaları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

YSK'nin hazırladığı takvim kapsamında sürecin başlangıcı 18 Mart olarak belirlendi.

Takvime göre, cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular 19 Mart'ta başlayacak. Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için gerekli 100 bin imzanın toplanmasına 22 Mart'ta başlanacak. İmzaların 27 Mart saat 20.00'ye kadar toplanması gerekecek. Seçmenler bu süre içinde ilçe seçim kurullarına imza verecek.

Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını 23 Mart saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünü YSK'ye teslim etme süresi 24 Mart'ta sona erecek.

Cumhurbaşkanı geçici aday listesi 28 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve saat 08.00 itibarıyla itiraz süreci başlayacak. Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların süresi 29 Mart saat 17.00'de sona erecek ve itirazlar YSK tarafından incelenmeye başlanacak. Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların YSK tarafından karara bağlanması süreci 30 Mart'ta sona erecek.

 

 

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