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Sırbistan ile Kosova plaka krizinde anlaştı

Sırbistan ile Kosova, araç plakaları nedeniyle ortaya çıkan krizde bir süredir devam eden gerginliği düşürmek ve ilişkileri normalleştirme yolunda ilerlemek üzere anlaşmaya vardı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 11:38
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Sırbistan ile Kosova plaka krizinde gerginliği düşürmek için anlaştı

Sırbistan ile Kosova plaka krizinde anlaştı
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İki ülke arasındaki anlaşmayı AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell sosyal medyadan duyurdu.

Borrell, Kosova ve Sırbistan'ın başmüzakerecilerinin AB kolaylaştırıcılığında yaptıkları görüşmeler sonucunda "gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek ve ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik teklife yoğunlaşmak" üzere anlaştıklarını açıkladı.

Josep Borrell'in verdiği bilgiye göre Sırbistan Kosova şehirlerini simgeleyen araç plakalarını vermeyi, Kosova da araçlara yeniden ruhsat verilmesini durduracak.

Sırbistan, Kosova'daki Sırplar için plaka basıyordu. Kosova hükûmeti, perşembeden itibaren Sırbistan'ın verdiği araç plakalarını kullanan sürücülere ceza kesmeyi planlıyordu. Bu tür plakaları kullananların sayısının 10 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

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