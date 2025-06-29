Sırbistan karıştı: On binler erken seçim için meydanlarda

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, başkent Belgrad dün on binlerce öğrenci ve yolsuzluk karşıtı göstericiye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in 12 yıllık iktidarına son verilmesini ve erken seçimlerin yapılmasını talep eden kalabalıklar, hükümet binaları ve Parlamento çevresinde toplandı. Gösteriler, Vučić'in görev süresinin 2027'de sona erecek olmasına rağmen devam eden skandallar ve iddialarla sarsılan Sırp hükümeti üzerindeki baskıyı artırdı.

Vučić, gösterilerin arkasında yabancı güçlerin olduğunu iddia ederken, muhalifleri ise onu yolsuzluk ve medya üzerindeki baskıyla suçluyor. Muhalifler, Vučić ve müttefiklerinin organize suçlarla bağlantıları, rakiplerine yönelik şiddet ve basın özgürlüğünü kısıtladıkları iddialarını dile getiriyor. Ancak bu iddialar hükümet tarafından reddediliyor.

Polis, hükümet binaları, Parlamento ve Pionirski Parkı çevresinde onlarca çevik kuvvet memuru konuşlandırdı. Aynı zamanda, ülkenin dört bir yanından gelen Vučić destekçileri de bir karşı gösteri için Pionirski Parkı'nda toplandı.

Göstericiler, Hükümet binalarının bulunduğu Slavija Meydanı ve Nemanjina Caddesi'nde toplandı. Hükümetten taleplerine yanıt gelmesini bekleyen göstericiler, eylemlerini şiddet içermeyecek şekilde sürdürme yemini etti. Ancak Vučić, erken seçim taleplerini şimdilik geri çevirdi. Partisi İlerici Parti liderliğindeki koalisyon, 250 sandalyeli parlamentoda 156 sandalyeye sahip. Vučić, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülke savunulacak ve haydutlar adalete teslim edilecek" diyerek uyarıda bulundu.

Şid kentinden 37 yaşındaki çiftçi Sladjana Lojanovic, Reuters'a yaptığı açıklamada, kurumların gasp edildiğini ve yolsuzluğun yaygın olduğunu belirterek, "Seçimler çözüm, ancak onun Vučić barışçıl bir şekilde geri çekilmek istediğini düşünmüyorum" dedi. Gösteri öncesinde ise polis, anayasayı ihlal ve terörizm suçlamasıyla bir düzine hükümet karşıtı aktivisti tutukladı. Tüm bu isimler suçlamaları reddetti.