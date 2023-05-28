Sırbistan ordusu teyakkuza geçti. Kosova sınırında gerilim arttı

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, Kosova’daki durumun oldukça zorlu olduğunu aktararak Sırbistan ordusunun Kosova sınırı yakınlarında konuşlandırıldığını açıkladı

Sırbistan ordusu teyakkuza geçti. Kosova sınırında gerilim arttı

Sırbistan'da toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi oturumunda ordunun bir sonraki emre kadar teyakkuz halinde kalmasına karar verildi. Kosova'da dün yaşanan gerginliğin ardından teyakkuza geçen Sırbistan ordusu Kosova sınırı yakınlarında konuşlanmaya başladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in parti liderliğinden çekilmesiyle bugün Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) genel başkanlığına getirilen Savunma Bakanı Milos Vucevic, Sırbistan ordusu birliklerinin Kosova sınırı boyunca konuşlandırıldıklarını ve bu işlemin birkaç saat içerisinde tamamlanmasının beklendiğini duyurdu. Vucevic, “Savaş oyunları oynamak istemiyoruz fakat Sırbistan'ın kırmızı çizgisinin ne olduğu biliniyor. Güncel durum çerçevesinde birliklerin düzen alma süreci devam ediyor ve bir sonraki emre kadar burada kalacaklar” diye konuştu.

Ayrıca Sırbistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada NATO'nun BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 nolu kararı çerçevesindeki görevini yerine getirmediği ileri sürülürken Sırbistan'ın kendi halkını koruma konusunda katı ve tereddütsüz olduğu ifade edildi. Kosova'daki azınlık Sırpları temsil eden en büyük siyasi partilerden Sırp Listesi Partisi ise Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e bir çağrıda bulunarak Priştine yönetimi yeni belediye başkanlarını Sırp yoğunluklu belediyelerden çekmediği sürece Kosova-Sırbistan diyaloğu sürecini askıya almasını talep etti.
Öte yandan ABD, Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya, Kosovalı yetkililere durumun hızlıca sakinleştirilmesi çağrısında bulunurken NATO Sözcüsü Oana Lungescu da tüm taraflara gerginliği diyalogla çözme çağrısı yaptı.

KOSOVA'DA NELER OLMUŞTU

Kosova'nın kuzeyinde dün Sırpların yoğun olarak yaşadığı belediyelerde etnik Sırplar ile Kosova polisi arasında gerginlik yaşanmış, polis, Sırplar tarafından boykot edilen ve seçimle göreve gelen Arnavut asıllı yeni belediye başkanlarının belediye binalarına girişine izin vermeyen göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahalede bulunmuştu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de Kosova'da yaşanan gerginliklerin ardından orduya savaşa hazır olma ve Kosova sınırına hareket emri vermişti.

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