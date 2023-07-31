Sırbistan: Rusya ile Ukrayna arasında gelecek Nisan'da ateşkes olur

Editör: Ersoy Özdem

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 2024 yılının Mart-Nisan aylarında ateşkesle sonuçlanmasını beklediğini belirterek "Ukrayna'da çatışmaların son bulması bütün dünyada yoğun bir ekonomik gelişmeye sebep olacaktır" diye ilave etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic "PRVA" televizyon kanalına verdiği röportajında ayrıca "Ben, Rusya ve Ukrayna tarafları, bir de batılı ülkelerin yenilgiyi kabullenecek cesaretleri olmayabileceğinden korkuyorum. Çünkü o zaman ABD ve Avrupa Birliği, bir başka ifadeyle NATO bu yolla hüsrana uğrayacaklardır" şeklinde konuştu.

Vucic daha sonra "Bu savaş, yıpranışa doğru gidiyor. İşte bu yüzden hepimiz onun acısını çekiyoruz. Ben gelecek yıl Mart veya Nisan'da bir nevi ateşkesin sağlanacağı, öte yandan bütün dünya ülkelerinin büyük bir ekonomik atılım ve ekonomik büyüme yaşayacaklarını düşünüyorum" ifadesini kullandı.