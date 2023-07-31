Sırbistan: Rusya ile Ukrayna arasında gelecek Nisan'da ateşkes olur

Sırbistan Cumhurbaşkanı, Rusya ile Ukrayna arasında gelecek Nisan ayında ateşkes sağlanacağı tahmininde bulundu.

Sırbistan: Rusya ile Ukrayna arasında gelecek Nisan'da ateşkes olur

Editör: Ersoy Özdem

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 2024 yılının Mart-Nisan aylarında ateşkesle sonuçlanmasını beklediğini belirterek "Ukrayna'da çatışmaların son bulması bütün dünyada yoğun bir ekonomik gelişmeye sebep olacaktır" diye ilave etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic "PRVA" televizyon kanalına verdiği röportajında ayrıca "Ben, Rusya ve Ukrayna tarafları, bir de batılı ülkelerin yenilgiyi kabullenecek cesaretleri olmayabileceğinden korkuyorum. Çünkü o zaman ABD ve Avrupa Birliği, bir başka ifadeyle NATO bu yolla hüsrana uğrayacaklardır" şeklinde konuştu.

Vucic daha sonra "Bu savaş, yıpranışa doğru gidiyor. İşte bu yüzden hepimiz onun acısını çekiyoruz. Ben gelecek yıl Mart veya Nisan'da bir nevi ateşkesin sağlanacağı, öte yandan bütün dünya ülkelerinin büyük bir ekonomik atılım ve ekonomik büyüme yaşayacaklarını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Öne Çıkanlar
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Son Haberler
Ali Koç 'postacı' demişti. Mithat Yenigün'den Ali Koç'a yanıt Spor
Ali Koç 'postacı' demişti. Mithat Yenigün'den Ali Koç'a yanıt
Fenerbahçe Beko'nun hazırlık programı açıklandı Spor
Fenerbahçe Beko'nun hazırlık programı açıklandı
Vermem Seni Ellere 8 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Vermem Seni Ellere 8 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm ne zaman?
Otuz beş yaşından büyük ehliyet sahiplerini ilgilendiriyor: 85 lira ödemek zorundasınız Ekonomi
Otuz beş yaşından büyük ehliyet sahiplerini ilgilendiriyor: 85 lira ödemek zorundasınız
Akbelen’de ağaca sarılan Zehra nine: Üç tane adamın buraları talan etmeye hakları yok Güncel
Akbelen’de ağaca sarılan Zehra nine: Üç tane adamın buraları talan etmeye hakları yok
İşte spor için en iyi saat Sağlık
İşte spor için en iyi saat
Polonyum 210 nedir ne işe yarar? Suikastlarda kullanılan Polonyum 210’nun vücuda girdiğinde belirtileri neler? Keşfet
Polonyum 210 nedir ne işe yarar? Suikastlarda kullanılan Polonyum 210’nun vücuda girdiğinde belirtileri neler?