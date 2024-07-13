Sırbistan ve Mısır, Serbest Ticaret Anlaşması imzaladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'nin katılımıyla bugün Kahire'de iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.

Serbest Ticaret Anlaşması, Sırbistan Ticaret Bakanı Tomislav Momirović ile Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hasan el-Khatib tarafından imzalandı.

İki yıl süren müzakerelerin ardından Sırbistan ile Mısır arasında imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması, Sırbistan ve Mısır'a ihraç ve ithal edilecek 16.000'den fazla ürünü kapsayacak.

Serbest Ticaret Anlaşması onaylanır onaylanmaz, taze elmalara yönelik %40'lık gümrük vergilerinin yanı sıra, kuru eriklere yönelik %30'luk ve dondurulmuş meyvelere yönelik %20'lik gümrük vergiler kaldırıldı.

Momirović, bu anlaşmanın Sırbistan'daki çiftçiler ve ev sahipleri için büyük bir şans olduğunun yanı sıra Sırp seramik, ilaç endüstrisi ve diğer birçok endüstri için de büyük bir şans olduğuna dikkat çekti.