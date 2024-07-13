Yeni doğan bebeğini çöpe atan anne yakalandı

Kaynak: İHA
Yeni doğan bebeğini çöpe atan anne yakalandı

İstanbul Avcılar'da yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan anne tutuklandı.

Yeni doğan bebeğini poşete koyarak çöp konteynerine atan kadın yakalanarak tutuklandı.
Firuzköy Mahallesi'nde dün 17.00 sularında gerçekleşen olayda olayda çöp amaya gelen bir vatandaş sesler duyması üzerine konteynerin içine baktığında poşetin içinde yeni doğmuş bir bebek gördü. Sağlık ekipleri yeni doğduğu belirlenen bebeği hemen hastane kaldırdı. Polis ekipleri de bebeği bırakan kişinin peşine düştü.

Banyoda doğum yaptıktan sonra bebeğini attığını söyleyen anne Y.F.Ş. yaşadığı evde yakalandı. Evlilik dışı ilişkiden hamile kaldığı belirtilen kadının hamilelik sürecini ailesinden gizlediği, evin banyosunda doğum yaptıktan sonra ailesinden korktuğu için bebeği bir poşete koyarak çöpe attığı öğrenildi.

Anne Y.F.Ş., “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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