Sırbistan'a kötü haber

Sırbistan kadın atletizminin önde gelen isimlerinden Ivana Španović, İtalya'da süren hazırlık müsabakalarında aşil tendonunda çekme hissederek yarışmadan çekildi.

Sporcunun koçu Goran Obradović "Yarışmadan çekildik. Olimpiyatlardan önce hiçbir şeyi riske atmak istemedik. Sağ bacağındaki aşil tendonunda şiddetli bir ağrı hissetti. Korkulacak bir şey yok gibi duruyor" diye konuştu.