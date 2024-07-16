Sırbistan'a kötü haber

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sırbistan'a kötü haber

Sırp atlet Ivana Španović, Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunlarından birkaç gün önce sakatlandı.

Sırbistan kadın atletizminin önde gelen isimlerinden Ivana Španović, İtalya'da süren hazırlık müsabakalarında aşil tendonunda çekme hissederek yarışmadan çekildi.

Sporcunun koçu Goran Obradović "Yarışmadan çekildik. Olimpiyatlardan önce hiçbir şeyi riske atmak istemedik. Sağ bacağındaki aşil tendonunda şiddetli bir ağrı hissetti. Korkulacak bir şey yok gibi duruyor" diye konuştu.

Yıldız atletin kariyerinde eksik olan tek şeyOlimpiyat altın madalyası madalyası. Obradović " Tokyo'daki fırsatı kaçırdık. Orada gerçekten büyük bir şansımız vardı. Ancak Ivana'nın Paris'te 2023 Dünya Şampiyonası'nda olduğu gibi parlaması için bu yıl elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz" dedi.

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